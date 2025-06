Paris, le 8 juin 2025 – La numéro un mondiale Aryna Sabalenka n’a pas mâché ses mots après sa défaite en finale de Roland-Garros face à la numéro deux WTA, Coco Gauff. Visiblement affectée par sa performance, la Biélorusse a qualifié ce match de “pire finale” de sa carrière, soulignant une “prestation dramatique” dans un contexte de Grand Chelem.

En conférence de presse, Sabalenka, vaincue par Gauff, a exprimé sa frustration : “Je pense que c’est la pire finale que j’aie jamais jouée.” Elle a insisté sur le fait que son niveau de jeu durant les deux semaines précédentes, face à des adversaires de taille comme la championne olympique Zheng Qinwen et la quadruple lauréate de Roland-Garros, Iga Świątek, était “clairement meilleur” que celui affiché en finale.

La joueuse de 27 ans, professionnelle depuis 2015, a concédé que son adversaire, Coco Gauff, s’était “très bien déplacée” sur le court, malgré des “conditions piégeuses”. Cependant, elle a déploré son propre manque de contrôle mental et le nombre élevé de fautes commises, estimant que Gauff avait “tout simplement été meilleure” dans ces conditions difficiles.

Sabalenka, qui a remporté 20 titres en simple sur le circuit WTA, dont l’Open d’Australie en 2023 et 2024, ainsi que l’US Open en 2024, a souligné la douleur de cette défaite en finale majeure. “Ça me serait égal si je jouais de cette manière en huitièmes de finale ou en quarts. Mais en finale de Grand Chelem, ça fait mal”, a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle devait désormais “prendre un peu de recul et essayer d’en tirer des leçons”.