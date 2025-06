C’est une affiche digne des plus grandes heures du tennis féminin. Ce samedi 7 juin 2025 à 14h, sur le court Philippe-Chatrier, la finale dames de Roland-Garros opposera Aryna Sabalenka à Coco Gauff. Un duel entre les deux meilleures joueuses du monde, respectivement n°1 et n°2 au classement WTA, qui promet intensité, puissance et émotion.

Il s’agit d’un événement rare : pour la première fois depuis 41 ans, les deux têtes de série les plus haut placées s’affrontent en finale à Paris, symbole d’une hiérarchie retrouvée dans un circuit souvent dominé par l’imprévu. Aryna Sabalenka, la Biélorusse de 27 ans, caracole en tête avec 10 683 points WTA. En face, l’Américaine Coco Gauff, tout juste 21 ans, s’impose comme sa rivale la plus sérieuse, forte de ses 6 863 points.

Le parcours de ces deux reines du circuit vers la finale a été sans faute. Sabalenka, impressionnante de régularité, reste sur une série de cinq victoires consécutives. Gauff, elle aussi invaincue lors de ses derniers matchs, a confirmé son immense potentiel et sa maturité tactique.

Leurs confrontations directes témoignent d’un rapport de forces équilibré : en cinq duels, Sabalenka mène 3 à 2. Aucun match facile, des échanges engagés, et une rivalité naissante qui pourrait marquer cette génération.

Au-delà du titre, ce match est un combat pour le trône du tennis féminin. Gauff peut-elle faire vaciller l’autorité de Sabalenka ? Ou la n°1 mondiale confirmera-t-elle sa domination ? Réponse ce samedi, dans une finale à haute intensité.

Où suivre la finale : Sur France 2