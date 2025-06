Les travaux de la 3e Conférence internationale sur le climat et l’environnement ont débuté, mardi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation de personnalités, de représentants d’organisations internationales et régionales ainsi que d’institutions académiques arabes et étrangères.

Organisée en partenariat avec la Ligue des États arabes, cette conférence de deux jours vise à sensibiliser davantage aux enjeux climatiques et environnementaux, à mettre en lumière des projets et des initiatives contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), à lancer de nouvelles initiatives environnementales et sociétales, ainsi qu’à récompenser les projets et initiatives en relation avec le climat et l’environnement.

Ce conclave s’érige en plateforme pour l’échange de connaissances et d’expériences entre experts, universitaires et décideurs dans les domaines du climat, du développement durable et de l’innovation environnementale à même de mettre en avant l’importance de l’action collective face aux défis écologiques.

Au programme de cette conférence, organisée dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), figure une table ronde réunissant plusieurs responsables et experts des questions climatiques et environnementales pour débattre notamment des stratégies nationales et régionales à adopter face aux changements climatiques en matière de gestion des ressources hydriques, de la pollution plastique et des villes durables.odd

Des tables rondes seront également organisées autour de sujets tels que le mécanisme d’ajustement de la limite de carbone, l’économie circulaire, l’hydrogène vert et l’intelligence artificielle dans le domaine de l’eau et de l’environnement.

Selon les estimations de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), les pertes économiques liées au changement climatique dans certains pays arabes peuvent atteindre 14% du PIB d’ici 2050 en l’absence de mesures d’adaptation efficaces. D’autres rapports font état de plus de 60 millions de citoyens arabes souffrant d’une pénurie hydrique aiguë, tandis que les températures dans la région arabe devraient augmenter de 2,5 à 5 degrés C° d’ici la fin du siècle.