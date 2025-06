La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) vient de conclure, à Sfax, une convention de coopération avec plusieurs institutions publiques engagées dans le développement des start-ups, de l’innovation et des technologies de l’information et de la communication.

Ce partenariat “vient sceller le rapprochement stratégique récemment engagé avec le Ministère des Technologies de la Communication”, indique le BFMPE dans un communiqué publié lundi.

Il marque, également, “un tournant dans la mise en œuvre de notre future offre dédiée au financement et à l’accompagnement des start-ups, conformément aux orientations de la Loi de Finances 2025”.