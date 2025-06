L’artiste et metteur en scène tunisien Anouar Chaafi, décédé le 30 avril dernier à l’âge de 60 ans, est à l’honneur au nouveau numéro de « Warakiat masrahia » (papiers théâtraux), un livre publié par le Centre des Arts dramatiques et Scéniques de Médenine.

Editée chez « Dar khraief », cette nouvelle publication de 128 pages est consacrée au parcours de ce créateur, à l’occasion de la commémoration du quarantième jour de sa disparition.

Premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine, en 2011, le dramaturge a signé plus de vingt pièces dont les plus récentes “Cauchemar Einstein”, “Notes sur la bande de la mémoire” .

Ce nouveau numéro est composé de 14 textes signés par des hommes de théâtre et des écrivains qui reviennent sur les grandes étapes du parcours du créateur, parmi lesquels on cite Jamel Chandoul, Moez M’rabet, Nissaf ben Hafsia, Mounir Ergui, Faouzia belhaj Mezzi, kamel Ayadi et Ghazi Zaghbani.

La publication présente également une sélection d’articles parus dans les médias autour de l’œuvre cet éminent académicien et grand artiste et créateur qui a marqué de son empreinte le monde du théâtre, tant sur le plan national qu’arabe, avec un parcours artistique riche qui s’étend sur près de quatre décennies.

Anouar Chaafi (1965-2025) est mort après un long combat contre la maladie. Après un diplôme de l’Institut supérieur des arts dramatiques (ISAD), il a entamé son parcours en 1988, avant de s’envoler à l’étranger où il a suivi des stages notamment en Allemagne pour se spécialiser dans le théâtre gestuel, avant de s’orienter vers le théâtre expérimental, devenu son genre de prédilection.

Il a créé la troupe de théâtre d’expérimentation à Médenine en 1989, avant le lancement du Festival national du théâtre expérimental en 1992, devenu un rendez-vous permanent inscrit sur la scène artistique tunisienne avec 26 éditions jusqu’à 2023.

Metteur en scène, critique et professeur universitaire, Anouar Chaafi a à son actif de nombreuses pièces de théâtre à succès. “Le Cauchemar d’Einstein”, inspirée d’un texte de Kamel Ayadi, est la dernière pièce du dramaturge qui est également auteur d’un ouvrage en langue arabe sur les lectures scéniques insi que de nombreux articles scientifiques sur le théâtre en général.

Le défunt a occupé plusieurs postes à la tête d’institutions et structures théâtrales et a également contribué à la formation de générations d’artistes et d’étudiants. Il a notamment dirigé le Théâtre National Tunisien entre 2011 et 2014.

Il est lauréat de nombreuses distinctions à l’échelle nationale et arabe en reconnaissance de son œuvre, son riche parcours scientifique et artistique, et de ses éminentes contributions au secteur du quatrième art.