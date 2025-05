Du 31 mai au 22 juin 2025, la galerie Saladin accueillera une exposition commémorative exceptionnelle consacrée à l’illustre peintre et écrivain Foued Zaouche, figure emblématique de la scène artistique tunisienne.

Portée par la famille de l’artiste notamment par sa fille Olfa Zaouche Hachicha en collaboration avec le Rotary Club Tunis El Manar, l’exposition se veut un hommage à l’œuvre et à l’esprit de cet artiste disparu, dont la démarche puise dans l’héritage des grands maîtres tout en affirmant une démarche profondément singulière.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des œuvres intemporelles, certaines dévoilées pour la première fois, qui témoignent de la profondeur et de la sensibilité de l’univers plastique de Foued Zaouche (né le 26 juin 1944 et décédé le 25 mars 2015), dont le pinceau et la plume ont profondément marqué la scène artistique et culturelle tunisienne.

Cette exposition s’inscrit dans la mission du Rotary Club Tunis El Manar de valoriser au passage, les talents nationaux et de soutenir les actions culturelles à fort impact symbolique. A travers cette initiative, le club entend aussi célébrer l’art comme vecteur de mémoire, de transmission et de dialogue, dans la continuité des valeurs portées par le Rotary International.

Fondé en 1905 à Chicago par Paul Harris, le Rotary International est une organisation mondiale de bénévoles engagés pour la paix, l’amitié entre les peuples et le service à autrui. En Tunisie, après une première fondation en 1935 le mouvement reprend son essor dès les années 1970. Le deuxième club tunisien a vu le jour en 1975 à Carthage, suivi par la création du club de Tunis Sud en 1978. En 1985, le District Maghrébin comptait déjà six clubs tunisiens. Aujourd’hui, la Tunisie compte plus de 30 clubs Rotary actifs dont celui de Tunis El Manar, fondé sur l’idéal de servir à travers des actions sociales, éducatives et culturelles.