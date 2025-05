L’Etat et le gouvernement sont pleinement engagés dans l’appui des entreprises et des jeunes porteurs d’initiatives afin de leur permettre d’innover et de créer dans les différents domaines, notamment numériques, a indiqué le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi.

« Sfax dispose des attributs nécessaires lui permettant de devenir un pole technologique important en termes d’appui aux startups », a-t-il ajouté dans une déclaration aux médias en marge de sa visite au gouvernorat de Sfax.

Il a fait savoir, dans ce cadre, que son département assurera le suivi de certains dossiers liés à l’infrastructure et au climat des affaires, outre les projets liés aux services financiers et postaux.

Hemissi a rappelé par ailleurs que les mécanismes de financement des startups sont multiples, ajoutant que le label startup offre des perspectives de financement importantes à ces sociétés.

Il a fait savoir par ailleurs que son département est penché actuellement sur le développement du cadre juridique des startups afin de favoriser des mécanismes plus souples et ouverts.

A noter, le ministre a présidé à cette occasion une cérémonie d’octroi de 13 labels startups.