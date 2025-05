La campagne de lutte contre le criquet pèlerin à Kébili lancée, en mars dernier, se poursuit à un rythme soutenu.

Le chef du service de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Mohamed Ben Abdellatif, a indiqué qu’une superficie de plus de 4500 ha a été traitée, jusqu’à présent, dans les délégations de Rejim Maâtoug, El Faouar et Douz-nord.

Il a ajouté à l’Agence TAP que l’amélioration des conditions météorologiques devrait contribuer à réduire les risques d’invasion du criquet pèlerin dans la région.

L’opération de lutte contre le criquet pèlerin est assurée par les services du commissariat au développement agricole appuyés par une équipe mauritanienne spécialisée.

A noter qu’un programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et l’Afrique du Nord a été initié par le Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.