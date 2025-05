La septième édition des Journées culturelles et économiques tunisiennes se tiendra du vendredi 30 mai au mercredi 4 juin 2025 sur les Ramblas, allées Jean-Jaurès, en plein cœur de Toulouse. Organisé par le Consulat de Tunisie à Toulouse, en partenariat avec la Mairie de Toulouse et l’association JCETT, cet événement est devenu au fil des années comme un rendez-vous incontournable célébrant la richesse et la diversité de la culture et du patrimoine tunisiens.

L’édition 2025 mettra à l’honneur l’un des fleurons de la production agricole tunisienne : l’huile d’olive, reconnue mondialement pour sa qualité exceptionnelle. Autour de ce produit vedette, un programme éclectique viendra animer le village tunisien : concerts en plein air, spectacles d’animation, projections de films, expositions d’artisanat, ateliers pour petits et grands et des rencontres culturelles et économiques.

La gastronomie tunisienne sera en effet au menu de cette immersion vivante au cœur de la culture tunisienne avec une farandole de mets typiques qui raviront les papilles des visiteurs.