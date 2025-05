La Tunisie votera, aujourd’hui 29 mai à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour le candidat ou la candidate qu’elle aura choisi pour remplacer le président sortant de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, parmi Amadou Hott (Sénégal), Samuel Munzele Maimbo (Zambie), Sidi Ould Tah (Mauritanie), Abbas Mahamat Tolli (Tchad) et Mme Bajabulile Swazi Tshabalala (Afrique du Sud), lors des Assemblées annuelles de la Bad (26-30 mai). La délégation tunisienne présente est représentée par le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, gouverneur du groupe de la République tunisienne à la BAD qui votera demain au nom de la Tunisie.

Le nombre total des votes est de 81 gouverneurs du monde et non pas uniquement de l’Afrique.

Conformément à l’article 36 de l’Accord portant création de la BAD, «est élu Président de la Banque le candidat qui obtient à la fois au moins 50,01% de voix attribuées à tous les pays membres régionaux et au moins 50,01 % des voix attribuées à tous les pays membres, régionaux et non régionaux. Le Président du Conseil des gouverneurs proclame élu Président de la Banque africaine de développement le candidat ayant obtenu la double majorité requise. Il l’invite à se présenter devant le Conseil des gouverneurs en qualité de Président élu de la Banque-

Si aucun candidat n’obtient la double majorité requise au premier tour du scrutin, il est procédé à un deuxième tour ou à plusieurs autres tours jusqu’à ce que l’un des candidats obtienne ladite double majorité, étant entendu qu’au deuxième tour ou aux tours suivants, le candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix des Etats membres au tour précédent ne sera plus autorisé à participer en tant que candidat au deuxième ou aux tours suivants du même scrutin ».

Adesina a fait deux mandats de 5 ans. Sa présidence se termine le 1er septembre 2025.