“Pour une dernière Chanson” : théâtre engagé entre mémoire, exil et intégrisme à Paris

La pièce de théâtre “Pour une dernière Chanson”, mise en scène par Lassaad Salaani et produite par le Théâtre National Tunisien (TNT), sera présentée les 30 et 31 mai à l’amphithéâtre Habib Bourguiba de la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris.

Réunissant une équipe composée de comédiens professionnels, d’une chanteuse lyrique, d’un chorégraphe, d’un artiste circassien et d’étudiants en formation à l’Institut supérieur d’art dramatique (ISAD), cette création portée par le pédagogue, enseignant et metteur en scène Lassaad Salaani, s’inspire de l’actualité et de questionnements sociétaux et psychologiques pour nourrir une proposition artistique dense et engagée.

Le metteur en scène installe son récit dans un espace hors du temps, où quatre personnages, privés de paix, de fraternité et d’humanisme, replongent dans leurs souvenirs les plus douloureux pour interroger les relations entre l’Islam et l’Occident, la place de l’immigré en France, les causes de l’intégrisme, l’héritage culturel arabo-musulman, ainsi que les difficultés du vivre-ensemble.