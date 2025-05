Le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a annoncé dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi, que demain, mercredi 28 mai, sera le premier jour du mois de Dhou al-Hijja 1446 de l’Hégire.

Ce constat fait suite à l’observation du croissant lunaire, confirmée à la fois sur le plan religieux et astronomique, et concorde avec l’annonce faite plus tôt dans la journée par l’Arabie Saoudite.

Le Mufti de la République a ajouté que le jour de Arafat correspondra au jeudi 5 juin 2025, soit le 9 Dhou al-Hijja 1446, et que la fête de l’Aïd al-Adha sera célébrée le vendredi 6 juin 2025, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1446.