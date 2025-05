Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, lundi, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

La réunion a porté sur la suppression de la sous-traitance dans le secteur public ainsi que dans le code du travail.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a tenu à souligner que l’entité humaine ne peut nullement être réduite en chiffres ou en nombres décimaux. C’est plutôt une entité qui dispose de droits naturels dont la garantie incombe nécessairement à l’Etat.

Il a, a ce titre, souligné que la Tunisie, capacités et choix aidant, est en mesure de pouvoir concrétiser ces droits à travers une fiscalité juste, une répartition équitable des richesses et la garantie de la plénitude des droits des travailleurs public et privé.

“Un travailleur qui se sent rassuré et stable est forcément un travailleur qui n’hésitera jamais à déployer un surcroît d’effort en vue d’augmenter la production et de faire booster l’économie de son pays, a soutenu le président Saïed.

Pour le chef de l’Etat, il s’agit plutôt de la nécessité d’instaurer un climat sain fondé sur la justice et l’équité. “Autant ce climat est offert et garanti, autant les Tunisiens seront capables de convertir l’irréalisable en réalisable”.