Le président sortant du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), M. Akinwumi A. Adesina a salué la coopération diversifiée entre la Tunisie et son Institution.

Répondant à une question de l’agence TAP lors d’un petit-déjeuner de presse organisé lundi à Abidjan (Côte d’ivoire) et en présence de représentants des médias du continent africain et du reste du monde dans le cadre des Assemblées annuelles de la BAD, marquées par l’élection d’un nouveau président de la Banque, le responsable a rappelé que cette coopération touche plusieurs secteurs, essentiellement, l’énergie, l’infrastructure de la pharmacie, et l’utilisation des drones dans le secteur agricole, ainsi que le pharmaceutique, rappelant le fait que la Tunisie a abrité le siège de la Banque pendant plusieurs années.

Les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la BAD se tiennent du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur le thème ‘’Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement’’ avec la participation d’une délégation tunisienne conduite par le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, gouverneur du groupe de la République tunisienne à la BAD.

« Je m’engage à dédier mon temps au réseautage et je servirai les intérêts de l’Afrique dans cette dynamique mondiale » répond le président sortant de la BAD à l’agence TAP sur ce qu’il allait faire après la fin de son actuel mandat.

Adesina a indiqué par ailleurs que la Banque a réalisé la plus importante augmentation de capital de son histoire, le faisant passer de 93 milliards de dollars en 2015 à 318 milliards de dollars aujourd’hui, « une réalisation sans précédent », ajoutant que la banque a réalisé la plus importante reconstitution des ressources du Fonds africain de développement de son histoire, permettant de mobiliser 8,9 milliards de dollars dans le cadre de sa 16e reconstitution.