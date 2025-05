Migration entre réalité et défis : Une rencontre internationale prévue le 30 juin à Tunis

Une rencontre internationale sur le thème « La migration entre réalité et défis » se tiendra le 30 juin prochain à la Cité de la culture à Tunis, à l’initiative de la Fédération des travailleurs tunisiens à l’étranger (FTTE) en partenariat avec l’association tunisienne « Awledna ».

Cette rencontre réunira des représentants de ministères et institutions en charge des affaires de la communauté tunisienne à l’étranger, des experts en sociologie et psychologie, ainsi que plusieurs associations migratoires. L’objectif est d’approfondir la réflexion sur le phénomène migratoire et d’analyser ses différentes formes, notamment la migration régulière.

Cette initiative vise à promouvoir une vision réaliste et structurée de la migration, perçue comme un levier du développement humain et socio-économique, a déclaré ce lundi à l’agence TAP le président de la FTTE, Hassen Aribi.

Selon lui, cet événement se veut une occasion pour renforcer les liens entre les Tunisiens résidant au pays et ceux à l’étranger, soutenir les acquis sociaux, économiques et culturels de la communauté, et défendre leurs droits. Elle permettra également d’échanger sur leurs préoccupations et le renforcement de la coopération avec les acteurs associatifs du secteur.

Le choix du thème s’inscrit dans une démarche visant à mieux cerner les causes profondes de la migration et à envisager des solutions conciliant mobilité individuelle et stabilité sociale, a souligné Aribi.

Il a également rappelé le rôle de la Fédération dans la sensibilisation des jeunes aux opportunités de migration légale et sécurisée, dans le respect de la dignité humaine.

Le programme figurent plusieurs axes, dont « La migration volontaire », « La migration saisonnière » et « Les accords migratoires entre la Tunisie et des pays européens ».