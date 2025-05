“Ennejma Ezzahra dévoile ses trésors” est le titre d’un nouvel ouvrage de référence publié par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) en mai 2025.

Fruit d’un travail collectif, cet opus réunit une série d’articles scientifiques, rédigés en arabe et en français, mettant en lumière diverses facettes de la mémoire culturelle liée aux activités et aux archives du CMAM, l’ancien palais du baron d’Erlanger.

Une partie de l’ouvrage est consacrée à des études approfondies sur les archives historiques du baron Rodolphe d’Erlanger, révélant des documents rares et des pièces uniques qui reflètent la vision du baron et de son équipe en matière de sauvegarde, de conservation et de transcription du patrimoine musical.

Ces archives permettent également de retracer l’évolution des théories musicales en Tunisie et dans le monde arabe, tout en dévoilant certains événements marquants de l’histoire musicale nationale et régionale.

Un autre chapitre du livre présente une sélection de documents sonores conservés à la Phonothèque nationale, perçus comme la mémoire vivante d’un patrimoine musical, et constituant un champ d’étude prometteur pour les chercheurs de demain.

La dernière partie de l’ouvrage est dédiée aux objets patrimoniaux et aux œuvres picturales conservés au sein du palais d’Ennejma Ezzahra, mettant en valeur leur richesse esthétique et leur portée civilisationnelle. A travers ces pièces se dessine un témoignage vivant de la rencontre des arts et de la diversité des influences culturelles ayant traversé ce lieu d’histoire et de mémoire.