La quatrième édition du CSR Power Forum se tiendra les 28 et 29 mai prochains à Gammarth, autour du thème : “Repenser la stratégie RSE/ESG à l’ère de l’intelligence artificielle”.

D’après la page officielle de l’événement sur Facebook, ce Forum, dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), réunit chaque année un public exigeant composé d’experts, de dirigeants, de décideurs politiques et d’acteurs associatifs engagés dans la transition durable.

Cette nouvelle édition se concentre sur la transformation des stratégies de durabilité par l’IA et propose un programme dense mêlant conférences, panels thématiques et formations certifiantes.

Quatre panels principaux aborderont la gestion intelligente du capital humain, la finance durable, la transformation de la relation entreprise-consommateur grâce à l’IA, et l’accélération de la transition énergétique par l’innovation technologique. Des ateliers pratiques traiteront notamment de l’harmonisation du reporting ESG, de la cybersécurité pour les organisations responsables et de la contribution des entreprises au développement territorial inclusif.

En outre, des formations dispensées par l’AIPS (American Institute of Professional Studies), organisme américain reconnu, seront proposées. Un hackathon collaboratif et une cérémonie de remise des CSR Awards , récompensant les initiatives les plus innovantes en matière de RSE et d’intelligence artificielle, complètent le programme.

Organisé en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) et Ernst & Young (EY), le CSR Power Forum 2025 s’impose comme une plateforme incontournable pour le networking, l’apprentissage et la co-construction d’un avenir plus responsable.