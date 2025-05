La spécialiste en gériatrie Afef Hammami a indiqué que le stress, l’anxiété et le manque de sommeil au cours de la période des examens peuvent entrainer un trouble de la mémoire chez les élèves et les étudiants, soulignant que ces troubles peuvent disparaitre avec le temps grâce à une bonne hygiène de vie et l’amélioration de la qualité du sommeil.

Elle a précisé que la mémoire est importante pour l’apprentissage, la concentration et l’analyse des données, ajoutant que la pression exercée au cours de la période des examens, le manque de sommeil et la mauvaise alimentation impactent négativement la mémoire.

Hammami a souligné l’importance d’organiser les horaires de révision entre 25 et 45 mn et de prendre une pause de 5 mn pour améliorer la concentration outre la consommation d’aliments riches en Omega 3, de poissons gras, de légumes vertes et de céréales.