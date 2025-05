L’indice de la production industrielle a baissé de 3,6% passant de 91,3 en décembre 2023 à 88 en décembre 2024, c’est ce qui ressort du Tableau de Bord de la Conjoncture Economique- Mars 2025, publiée, par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ).

Cette diminution est due principalement, à la baisse de production observée au niveau des secteurs de l’énergie (-22%), des textiles, habillement et cuir -THC (-3%), des industries chimiques (-0.9%) et des Industries de matériaux de construction, céramique et verre- IMCCV (-0.8%).

En revanche, la production a augmenté dans le secteur des mines (+27.9%), des industries agro-alimentaires -IAA (8.3%), des industries diverses (0.4%), alors que celle des IME est restée stable.

Hausse des prix de l’immobilier

Par ailleurs l’ITCEQ révèle qu’au cours du premier trimestre 2024, l’indice des prix de l’immobilier par type de bien, montre un accroissement de 4,9% pour les maisons et de 3% pour les appartements, et ce, par rapport au quatrième trimestre de l’année 2023.

En revanche, les prix des terrains ont diminué de 3,4%.

En termes de glissement annuel, un accroissement est observé pour chaque type de bien immobilier, soit de 15,4% pour les maisons, de 4,9% pour les terrains et de 0,1% pour les appartements.