Sous le slogan “Nos plages, notre responsabilité”, une campagne de nettoyage (automatique et manuel) des plages au gouvernorat de Gabès a été lancé mardi et se poursuit pendant plusieurs semaines.

Les travaux, qui ont démarré au niveau de la Corniche à Gabès-ville, sont menés par la direction régionale de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional de l’APAL à Gabès, Issam Thlibi a indiqué que les interventions de nettoyage concernent neuf plages, s’étendant sur une longueur de 14 kilomètres et une largeur variant entre 20 et 40 mètres.

Les plages concernées par ces interventions sont les plages de Oudhref, Métouia, Ghannouch, la corniche de Gabès-Ville, Chentech, Mtorrech, Ouled Abouda (Gabes-Sud) et Kettana.

Chaque plage bénéficiera de trois interventions de nettoyage par mois, à partir du mois de juin jusqu’à la fin du mois d’août, et les opérations de nettoyage automatique et manuel se poursuivront jusqu’au mois de septembre, selon la même source.

À noter que les plages du gouvernorat de Gabès accueillent pendant la saison estivale un grand nombre de vacanciers, venus non seulement de la région et des régions voisines, mais aussi de la Libye et d’Algérie.