Les relations privilégiées entre la Tunisie et le Qatar, ainsi que les moyens de les développer dans divers domaines ont été au centre de la rencontre tenue, lundi à Doha, entre le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et Cheikh Mohamed ben Abderrahmane ben Jassim al Thani, premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar.

Lors de cette rencontre, ils ont souligné l’importance d’entamer les négociations entre les ministres du Commerce des deux pays, dans le cadre de l’accord de partenariat économique et de libre-échange qui va être signé bientôt, indique un communiqué.

Les deux ministres se sont félicités des projets et programmes proposés, dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, de l’habitat, de l’enseignement, de l’enseignement supérieur et des médias.

La rencontre a été, en outre, l’occasion de réaffirmer la volonté commune de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays frères, dans le but de renforcer davantage leurs relations de coopération.

Les deux ministres ont également échangé leurs points de vue sur les principales questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international, en particulier la cause palestinienne.

A ce propos, ils ont fait part de leur soutien total et leur solidarité avec le peuple palestinien frère dans sa lutte pour recouvrer ses droits historiques et légitimes, condamnant les plans de l’occupation visant à déplacer de force les Palestiniens de leurs terres et les crimes de génocide perpétrés contre le peuple palestinien.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a salué l’accompagnement particulier fourni par les autorités du Qatar à la communauté tunisienne résidant sur son territoire, ainsi que les facilités accordées à l’école tunisienne de Doha, qui, selon lui, contribue à renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine de l’éducation.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a effectué, lundi, une visite au Qatar, à l’invitation de son homologue qatari.