Alors que la 26e journée de D1 Nedjma s’annonce cruciale, le CS Constantine reçoit l’US Biskra dans une rencontre à fort enjeu pour le maintien. Si les deux clubs luttent dans la seconde moitié du classement, ce face-à-face direct pourrait peser lourd dans la balance en cette fin de saison.

Constantine veut se relancer à domicile

Avec 29 points et un match en retard, le CS Constantine occupe actuellement la 11e place. Sa dynamique récente est en dents de scie : 1 seule victoire lors des cinq derniers matchs. À domicile, les Sanafir doivent retrouver leur efficacité s’ils veulent s’éloigner de la zone de turbulence. Une victoire contre Biskra leur offrirait une bouffée d’oxygène et une remontée au classement.

Biskra au bord du précipice

Seizième avec 20 points, l’US Biskra est en situation critique. Le club n’a remporté que 3 matchs en 25 journées, et reste sur une série de 4 matchs nuls consécutifs. En déplacement, les résultats sont encore plus inquiétants. Un sursaut est impératif, même si le défi à Constantine s’annonce difficile.

Historique équilibré, mais léger avantage CSC

Sur les cinq derniers duels entre les deux équipes, le CS Constantine mène d’une courte tête avec 2 victoires, contre 1 pour Biskra et 2 matchs nuls. À noter toutefois que les derniers matchs ont été accrochés, souvent indécis jusqu’au bout.

Match couperet pour les deux clubs

Ce match revêt une importance capitale. Pour Constantine, c’est l’occasion de se rassurer et de viser le maintien dans les journées à venir. Pour Biskra, c’est presque une finale : une défaite pourrait sceller un peu plus le sort du club. Une rencontre tendue, entre survie et espoir.