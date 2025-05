La journée de ce samedi 17 mai sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. Sur les régions côtières du nord, les nuages s’intensifieront localement, accompagnés de quelques pluies éparses.

Les vents souffleront de secteur ouest sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord, tandis qu’ils resteront faibles à modérés sur les autres régions.

La mer sera agitée à moutonneuse au nord, et plutôt calme sur le reste du littoral.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les maximales varieront entre 21°C et 26°C dans le nord et sur les hauteurs, et atteindront entre 27°C et 32°C dans les autres régions. Un climat printanier qui reste encore contrasté selon les zones.