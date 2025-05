La direction régionale de la Protection civile à Ben Arous, a organisé, vendredi à Mornag, une journée de sensibilisation à la prévention des incendies, en perspective de la campagne de moisson 2024-2025.

L’initiative s’inscrit dans un programme d’actions concertées avec les services spécialisés du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), a précisé, le chef de l’unité de la Protection civile à Ben Arous, Hamza Borni.

Lancée le 13 mai, cette campagne de sensibilisation se déploie dans plusieurs zones agricoles, notamment à Fouchana et à M’hamdia, et se poursuivra les 19 et 20 mai à Borj Cédria.

Elle vise à renforcer la vigilance des agriculteurs face aux risques accrus de feux de récolte, en soulignant l’importance cruciale de l’entretien et du réglage des moissonneuses pour prévenir les départs de feu, particulièrement en milieu rural.

Outre la dimension préventive, ces journées offrent un accompagnement technique aux exploitants agricoles à travers une série de recommandations pratiques portant sur la gestion des risques incendie.

Il s’agit notamment de les inciter à débroussailler les abords des voies de circulation et les pourtours des parcelles cultivées, afin de limiter la propagation des flammes en cas de sinistre.

Les rencontres ont également permis d’aborder plusieurs thématiques clés, dont les causes fréquentes des incendies dans les zones agricoles, les modalités d’intervention rapide et les mécanismes de lutte adaptés à ces contextes spécifiques.

Dans la continuité de cette démarche, la Protection civile prévoit d’organiser, au cours des prochaines semaines, des journées similaires consacrées à la protection des zones forestières habitées.

Ces actions auront pour objectif de sensibiliser les riverains, les agriculteurs, les exploitants et les habitants des milieux boisés aux dangers des incendies de forêt, et de renforcer leur capacité d’anticipation et de réaction face à ces phénomènes à fort impact environnemental et humain.