Deux études programmées dans le cadre du, projet d’appui d’urgence à la sécurité alimentaire en Tunisie (PAUSAT), financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ont été annulées, a indiqué la Présidente Directrice générale (PDG) de l’Office des Céréales, Salwa Zouari, précisant que le budget, qui y sont allouées, d’une valeur de 2,5 millions de dinars (MD), a été consacré au projet de recensement général de l’agriculture.

Les deux études relatives à la composante d’appui à la résilience du secteur céréalier face aux chocs externes liées à la sécurité alimentaire, concernent les orientations stratégiques du secteur agricole à l’horizon de 2035 et la mise en place d’un système de télédétection pour estimer la production des céréales, a expliqué la responsable qui intervenait lors d’une séance d’audition tenue mercredi à la Commission de finances et du budget à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Elle a ajouté que les deux premières composantes du 1er crédit ont été exécutées. Il s’agit de la composante relative à l’appui d’urgence aux fins d’ alléger l’impact de la sécheresse sur les petits céréaliculteurs et les producteurs de lait, et d’augmenter leur capacité à s’adapter aux changements climatiques, et de celle visant à garantir l’approvisionnement urgent en blé tendre, pour éviter la rupture du pain à court terme, afin d’assurer la sécurité alimentaire à 100% , selon des données publiées par la commission de finances

Elle a souligné la restructuration du reste de la composante 3 du projet, en allouant la somme disponible qui est estimée à 8,1 millions de dollars à la réalisation de deux projets stratégiques

Concernant les projets financés par les bailleurs de fonds étrangers, Zouari a précisé que la totalité de l’enveloppe de financements obtenus jusqu’à présent a atteint près de 920 millions de dollars, dont 647 millions de dollars ont été consacrés au financement des achats des céréales (70%), (avec un taux de réalisation de 100%), et 115 millions de dollars pour la réalisation des investissements, principalement, pour les capacités de stockage, en plus des capacités de stockage additionnelles de 132 mille tonnes et de la mise à niveau des silos, d’une capacité de 206 mille tonnes, ainsi que du renforcement du transport ferroviaire.

La séance a permis d’évoquer, principalement, des questions relatives au décaissement et à l’issue des crédits reçus par l’Office des céréales , tels que le crédit accordé par la BAD pour contribuer au financement du Projet d’appui au développement inclusif et durable de la filière céréalière (PADIDFIC) et qui a été adopté en 2023.

Les députés se sont interrogés sur la réalisation des composantes du projet, relatives aux financements d’importation des cargaisons de blé dur et de l’orge fourragère, de la construction du silo Djebel Jelloud, de l’acquisition des wagons de transfert des céréales, de la mise à niveau des deux silos de Radès et de Bizerte, en plus de la stratégie de l’Office et des mesures qui seront prises pour limiter l’importation et intensifier la production locale.

Répondant aux questions sur la prime de stockage et les moyens d’incitation des collecteurs, Zouari a mis l’accent sur l’importance d’appliquer les cahiers des charges régissant la mise à niveau des centres de collecte, précisant que l’application de ces nouveaux cahiers de charges a été reportée, eu égard l’abondance de la production prévue et qui nécessite un grand nombre des centres de collecte . Elle a conclu qu’il est important d’actualiser la carte de répartition des zones de collecte et de stockage pour mieux organiser le secteur.