Trois événements majeurs sont au menu du pavillon tunisien au village international Pantiaro, en marge de la 78ème édition du Festival de Cannes qui se déroule du 13 au 24 mai 2025 dans la ville de Cannes, en France.

Le pavillon représentant la Tunisie est placé sous la direction du Centre National du cinéma et de l’image (CNCI) relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Le Centre indique que “cette participation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie qui traduit l’engagement de la Tunisie à soutenir la créativité dans le 7ème art, l’encouragement des jeunes cinéastes et l’ouverture sur de nouveaux marchés en vue de renforcer le rayonnement du cinéma national dans les manifestation internationales».

Dans un communiqué publié, mardi après-midi, sur sa page facebook, le CNCI a annoncé la tenue d’une cérémonie qui sera organisée le jeudi 15 mai à 17h00, en l’honneur de l’équipe du film “Promis le ciel” d’Erige Sehiri, sélectionné dans « un certain regard », section parallèle du Festival de Cannes programmée du 16 au 24 mai 2025.

“Promis le ciel” est le deuxième long-métrage de la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri dont le premier long métrage « Under the Fig Trees », était le candidat de la Tunisie aux 95èmes Academy Awards, dans la catégorie International Feature Film.

La conférence annuelle des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) au pavillon tunisien à Cannes sera organisée le samedi 17 mai à 11h00. Le nouveau Directeur des JCC, Tarek Ben Chaabane, annoncera les grandes lignes de la prochaine édition du festival qui aura lieu dans sa 36ème édition du 13 au 20 décembre à la Cité de la culture.

Une table ronde qui s’intitule “Le cinéma tunisien entre passé et présent” est prévue le lundi 19 mai, à 11h00, et verra la participation de professionnels et d’experts du secteur du cinéma.

Le Centre national du cinéma et de l’image affiche annuellement sa présence au pavillon tunisien dans le village International Riviera installée sur la Croisette et abritant plusieurs centres nationaux présents au festival de Cannes.

Le pavillon installé à l’occasion de ce grand rassemblement mondial annuel des professionnels du cinéma constitue une vitrine pour le cinéma tunisien mais aussi un espace d’échange, de rencontres et de réseautage entre professionnels du film.