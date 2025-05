Le 26ᵉ Forum annuel international de l’Économiste Maghrébin se tiendra le 20 mai 2025 à Tunis autour du thème « La Tunisie face à la nouvelle donne mondiale : Quelles options stratégiques à l’ère de l’IA ? ».

Organisé avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et en partenariat avec la délégation de l’Union Européenne à Tunis, cet événement, devenu un rendez-vous incontournable de la scène économique maghrébine.

Près de 400 participants, dont plus de 150 dirigeants d’entreprises, des experts internationaux de premier plan et des décideurs publics sont attendus lors de cette journée dédiée à des réflexions et des échanges stratégiques sur les défis et opportunités liés à l’intelligence artificielle.

Selon un communiqué de l’Économiste Maghrébin, l’intelligence artificielle sera au cœur des discussions, analysée sous l’angle de ses implications géopolitiques et de son potentiel transformateur pour plusieurs secteurs clés de l’économie tunisienne notamment la finances, la pharmacie et l’automobile et les nouvelles technologies.

Quatre panels thématiques, animés par une vingtaine d’intervenants (environ 24 experts), viendront structurer les discussions en explorant l’impact de l’IA sur la compétitivité du secteur automobile, les opportunités dans l’industrie pharmaceutique, ainsi que ses applications dans l’ingénierie financière et les systèmes de paiement.

En parallèle, des sessions B2B seront organisées, ainsi qu’une session fireside chat exclusive destinée à approfondir les implications de l’IA sur les modèles économiques mondiaux.

Cette nouvelle édition s’impose comme une plateforme stratégique pour positionner la Tunisie en tant que un hub d’innovation régional à l’ère de l’intelligence artificielle.