Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient de conclure une convention de coopération avec la Direction de l’Éducation financière « EDUCFI », relevant de la Banque de France, visant à faciliter l’accès du public tunisien à des ressources pédagogiques de qualité.

D’après un communiqué, publié mardi par le CMF, cette convention permet au Conseil d’utiliser, d’adapter et de diffuser les supports éducatifs développés par la Banque de France dans le cadre de sa collection « ABC de l’économie ».

« Ces contenus visent à vulgariser les concepts économiques et financiers, et sont initialement destinés aux étudiants, enseignants ainsi qu’au grand public », a précisé le CMF, ajoutant que « les premières fiches pédagogiques adaptées au contexte tunisien seront prochainement mises en ligne sur le site officiel du CMF, permettant ainsi au grand public, et notamment aux jeunes, d’y accéder librement.

Le CMF estime que cette initiative s’inscrit dans le cadre de développement d’actions pédagogiques ciblées, en s’appuyant sur l’expertise reconnue de la Banque de France en matière d’éducation financière. Elle illustre, en outre, la volonté du Conseil de diversifier ses canaux d’intervention et de renforcer la sensibilisation du public à une meilleure compréhension des enjeux économiques et financiers contemporains.