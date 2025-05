Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation tunisienne à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), “l’événement incontournable du commerce continental”, qui se tiendra à Alger (Algérie) du 4 au 10 septembre 2025, dans le cadre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

L’objectif étant, selon le centre, d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales dans le marché africain. Selon le CEPEX, IATF 2025 est la plateforme idéale pour mettre en lumière l’offre des entreprises tunisiennes, valoriser leur expertise et capter l’attention des acheteurs et investisseurs africains.

Il s’agit de développer des alliances stratégiques et d’échanger avec les décideurs de premier plan, les importateurs, les distributeurs, les acteurs industriels et institutionnels, et d’explorer des opportunités de collaboration à haute valeur ajoutée.

Ce salon réunit plus de 1 600 exposants et plus de 35 000 visiteurs professionnels issus de tout le continent, garantissant un accès privilégié aux marchés à fort potentiel.

La date limite d’inscription est le 16 Mai 2025, via la plateforme E-CEPEX, sur :

-Le lien d’inscription : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/336

/Lien d’inscription (Artisans) : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/338

/Lien d’inscription (Start-ups) : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/337