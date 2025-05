“Le pouvoir colonial français en Tunisie et la question financière”, tel est l’intitulé d’une conférence de l’historien Mohamed Lazhar Gharbi, prévue le jeudi 15 mai, à 11h au Palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, l’Académie Beit al-Hikma à Carthage.

“La plupart des études qui ont traité du phénomène colonial ont été exclusivement consacrées aux aspects politiques, militaires et culturels”, peut-on lire dans le résumé de la Conférence publié par l’Académie. Le modèle de la Tunisie fera la base de cette conférence qui abordera « le colonialisme d’un point de vue financier et économique, étant donné que la crise financière dans le pays pendant la seconde moitié du XIXe siècle constitue l’une des raisons de l’occupation ».

Le conférencier s’attardera sur cette question à partir des études faites ayant pour « la plupart considéré que l’objectif du colonialisme réside dans la réalisation de profits matériels, ce qui nécessite “la bonne gestion” des richesses, du budget tunisien et des finances publiques pour réaliser “la tâche préparatoire” et un excédent qui profite à la France ».

La question centrale qui se pose assez souvent: Cette lecture correspond-elle à la réalité historique? Afin d’y répondre, l’historien tentera d’identifier les mécanismes qui avaient été imaginés par la colonisation française en Tunisie et les caractéristiques de la politique financière et monétaire par rapport à l’Algérie et au Maroc. L’analyse économique et historique comparée constituera la base du traitement à suivre dans l’étude de ces divers aspects.

Ce rendez-vous autour de l’histoire de la Tunisie moderne s’inscrit dans le cadre des conférences organisées par le Laboratoire de recherche Échanges Maghreb- Afrique- Europe, à la Faculté des Lettres des Arts et des Humanités à la Manouba.

Mohamed Lazhar Gharbi est historien et enseignant à l’Université de La Manouba, depuis 1987, spécialiste de l’histoire économique et financière du Maghreb colonial. L’histoire économique du colonialisme est au cœur de ses publications dont on cite un article paru aux publications de la Société française d’histoire des outre-mers en 2008 (Investissement français et déploiement économique en Tunisie (1863-1914): Groupes de pression, et esprit impérial).