Une rencontre littéraire intitulée “Le patrimoine dans le corpus romanesque tunisien” se tiendra les 15 et 16 mai à Nabeul, organisée par La Maison du Roman en collaboration avec le Commissariat régional des Affaires Culturelles de Nabeul, sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 34e édition du Mois du Patrimoine, placée cette année sous le thème “Patrimoine et Art… une harmonie qui raconte notre civilisation”.

Au programme : des débats animés par des chercheurs, écrivains et critiques, explorant les liens entre le roman tunisien et le patrimoine matériel et immatériel. Les discussions porteront sur la manière dont la fiction s’inspire des récits, symboles et pratiques du passé pour construire une mémoire collective et façonner des représentations modernes.

Les organisateurs soulignent l’importance de préserver et réinventer le patrimoine à travers la littérature, le décrivant comme “un être vivant transmis entre générations”.

Cette initiative vise à enrichir la réflexion sur le rôle du patrimoine dans la création littéraire et à renforcer l’identité culturelle tunisienne.