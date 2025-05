La directrice de la division de l’inventaire général et des recherches à l’Institut National du Patrimoine (INP) Samira Sehili, a annoncé, hier vendredi à Kasserine, la découverte, dans le cadre d’une mission scientifique de terrain, d’un nouveau site archéologique à “Henchir Dharraoui”, situé dans la région de Djebel Salloum, dans le gouvernorat de Kasserine.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de sa participation au huitième colloque scientifique international sur “l’histoire des Steppes tunisiennes”, organisé les 8, 9 et 10 mai à Sbeitla, Samira Sehili a précisé que ce site remonte à la période romaine, s’étendant du 3ème au 7ème siècle après J.-C.

Ce site, qui couvre une superficie d’environ cinq hectares, renferme notamment un pressoir à huile d’olive avec l’ensemble de ses composantes, une nécropole de l’époque antique, des thermes romains, un ancien village, ainsi que des installations hydrauliques et deux inscriptions.

La chercheuse a indiqué que le gouvernorat de Kasserine était l’une des régions les plus réputées durant cette période de l’histoire pour la production et l’exportation de l’huile d’olive. Elle a précisé que le site, qui figure désormais sur les cartes topographiques et archéologiques, est encore en phase d’exploration et qu’un programme de fouilles pourrait être envisagé dans une phase ultérieure.