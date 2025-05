A l’occasion de la Journée nationale de l’agriculture, les groupements interprofessionnels et l’Office des terres domaniales organisent sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, une “tente du producteur au consommateur” à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, à partir du dimanche 11 mai et jusqu’au mardi 13 mai 2025

Le sous-directeur du développement des exportations au groupement interprofessionnel des fruits, Tarek Tira, a fait savoir à l’agence TAP que plusieurs produits agricoles seront vendus dans une tente “producteur-consommateur” aux mêmes prix échangés sur les marchés de gros pour une meilleure offre aux citoyens.

Les groupements interprofessionnels des céréales, dattes, légumes, viandes, volailles et produits de la pêche ainsi que l’Office des terres domaniales représentés par une vingtaine d’exposants et de producteurs agricoles fourniront, sur une période de trois jours, des produits agricoles frais à base de légumes, céréales saisonniers, volaille, fromage et poisson dans une tente aménagée sur une superficie de plus de 450 mètres carrés.

Des produits transformés à base de pêches, d’abricots, de dattes, de pastèques d’orangers et un certain nombre de produits agricoles, comme la grenade et le jus d’orange, seront également présentés, en plus de plusieurs types de fromage, de viandes blanches (poulet et dinde), d’œufs et d’huile d’olive.

Tira a mis en évidence l’appel des exposants et des producteurs à respecter les prix pratiqués dans les marchés de gros afin d’exposer des produits à des prix différentiels au public lors de la célébration de la Journée nationale de l’agriculture ou de la Journée de l’évacuation agricole.

L’intervenant a conclu en appelant les citoyens à venir nombreux pour visiter la tente et acquérir des produits agricoles frais à des prix très raisonnables et préférentiels.

Le 12 mai de chaque année, la Tunisie célèbre la Journée nationale de l’agriculture, qui coïncide cette année avec le 61ème anniversaire de l’évacuation agricole, le 12 mai 1964.