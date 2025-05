Le séminaire de clôture du projet PARC-EDU vient marquer la fin de la phase expérimentale d’un projet mené en partenariat entre le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le projet Partenariats Actifs pour la Recherche Collaborative en Éducation en Tunisie (PARC-EDU) vise à :

-encourager une recherche pluridisciplinaire de haut niveau dans le domaine éducatif qui réponde aux préoccupations nationales ;

-assurer le transfert des résultats de la recherche vers la formation continue et initiale des professeurs ;

-expérimenter des pratiques pédagogiques nouvelles au sein des établissements.

Globalement, il s’agit pour des chercheurs, des inspecteurs et des enseignants de travailler sur des thématiques d’enseignement et d’éducation précises, expérimentées et mesurées dans le cadre de situations de terrain.

Les résultats de ces projets permettent aux chercheurs d’affiner et de mener des recherches précises et documentées par des applications en salles de classe, comme ils permettent au ministère de l’Éducation d’expérimenter et d’obtenir des données probantes utiles au pilotage de l’éducation (programmes scolaires, formation initiale et continue, etc.)

La phase expérimentale du projet a permis de définir un protocole de fonctionnement (un vademecum du dispositif de recherches collaboratives en éducation en Tunisie) et aussi de mettre en place les premières recherches de terrain à titre expérimental.

Trois équipes incluant des chercheurs, des conseillers d’orientation et des inspecteurs de disciplines scientifiques se sont ainsi penchées sur l’analyse des raisons de la désaffection des élèves tunisiens pour les filières mathématiques. Effectivement, de moins en moins de lycéens tunisiens choisissent cette option.

Le séminaire sera l’occasion de faire un point général sur l’enseignement des mathématiques (qui seront l’objet d’un programme et d’un séminaire dédiés en 2025-2026), les stratégies d’orientation des lycéens et de prendre aussi connaissance des recherches menées à titre de projets pilotes dans le cadre du projet PARC-EDU.

Enfin, il permettra d’identifier les meilleures pratiques pour mettre en place de futures recherches.