Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) et le Centre libyen de développement des exportations ont signé, mercredi, un plan d’action au titre de 2025.

L’objectif étant de collaborer conjointement à organiser les expositions, les salons et les missions économiques. Il s’agit, aussi, d’échanger les expertises et les expériences entre les deux pays, indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations dans un communiqué publié jeudi.

Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente conclu entre les deux structures en 2013. Il constitue l’un des mécanismes visant à renforcer la coopération économique et commerciale et à instaurer l’intégration économique entre les deux pays, ajoute la même source.