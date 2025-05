L’examen des moyens a même de développer la coopération dans les domaines de la formation, de l’expertise, ainsi, que le renforcement de la liaison aérienne entre la Tunisie et la République démocratique du Congo (RDC), ont été examinés, lors d’une rencontre tenue, mardi soir, à Tunis, entre le Ministre du Tourisme, Soufiane Tekaya et son homologue du RDC, Didier M’Pambia Musanga. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles perspectives aux opérateurs touristiques des deux pays.

Au cours de cette rencontre, l’expérience tunisienne en matière de gestion du secteur touristique a été présentée. La partie tunisienne a passé en revue, le mode de gestion des institutions sous la tutelle du ministère du Tourisme, les axes de la stratégie nationale du tourisme, ainsi, que les mécanismes adoptés pour renforcer la qualité, la gouvernance et la formation.

Les discussions ont, également, porté sur les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie dans le domaine touristique, notamment, dans les secteurs du tourisme alternatif, culturel, saharien, ainsi que dans l’artisanat.

Il s’agit de développer davantage le tourisme durable dans toutes les régions.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer, développer les relations de coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat et d’élargir les perspectives de partenariat commun dans le cadre d’un partenariat africain fondé sur la complémentarité et la solidarité.