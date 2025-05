Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a appelé à promouvoir l’expérience tunisienne à l’échelle internationale en matière de formation continue, à travers le renforcement du rayonnement du Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle, selon un communiqué du ministère.

Chaouad a affirmé, mardi, que le secteur de la formation continue fait face à des défis stratégiques majeurs, ce qui nécessite un renouvellement des visions et des approches de travail. Il a souligné l’importance du rôle joué par le Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle dans l’instauration du principe de l’apprentissage continu et le développement des compétences des travailleurs.

Il a ajouté que la formation continue à l’augmentation de la productivité des entreprises économiques ainsi qu’à leur compétitivité. Il a estimé que le système de la formation continue nécessite une révision et un développement des approches de travail afin de lui permettre de remplir son rôle régulateur.