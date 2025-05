L’Olympique Lyonnais accueille le RC Lens ce dimanche 4 mai 2025 à 17h15 au Groupama Stadium, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1.

Après sa cruelle élimination en quarts de finale de la Ligue Europa face à Manchester United, le club lyonnais vise désormais une place dans le Top 4 afin de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026. Actuellement 5e au classement avec 54 points, l’OL fait partie d’un peloton très serré, où cinq équipes se tiennent en seulement deux points entre la 3e et la 7e place.

De son côté, le RC Lens, 8e avec 45 points (13 victoires, 6 nuls, 12 défaites), a dit adieu à l’Europe pour la saison prochaine. Les Sang et Or restent sur une lourde défaite à domicile face à l’AJ Auxerre (0-4) le week-end dernier et chercheront à réagir.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.