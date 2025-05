Lille accueille Marseille ce dimanche 4 mai à 20h45 pour le choc de la 32e journée de Ligue 1.

Cette rencontre promet d’être palpitante entre deux équipes en lutte directe pour une place en Ligue des Champions, à l’approche de la fin de la saison 2024-2025. Actuellement troisième avec 56 points (16 victoires, 8 nuls, 7 défaites), le LOSC pourrait doubler son adversaire du soir, l’Olympique de Marseille, deuxième avec seulement deux points d’avance.

Les Dogues, entraînés par Bruno Genesio, restent sur trois victoires consécutives en championnat face à Toulouse, Auxerre et Angers. De leur côté, les Marseillais, après un passage à vide, ont repris confiance en s’imposant largement contre Montpellier (5-1) et Brest (4-1). Un succès au stade Pierre-Mauroy permettrait aux hommes de Roberto De Zerbi de s’approcher un peu plus d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Le match sera diffusé en direct ce dimanche 4 mai à 20h45 sur DAZN.