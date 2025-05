La Tunisie a accueilli 2 millions 300 mille 250 touristes, jusqu’à la date du 20 avril 2025, enregistrant ainsi une augmentation de 8,8% par rapport à l’année 2024, a indiqué le Directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) , Mohamed Mehdi Haloui , lors d’une interview réalisée au studio télévisé de l’Agence TAP.

Les indicateurs montrent également que les recettes touristiques ont évolué de 85, 3 millions de dinars (MD), jusqu’à cette date, pour s’établir à près de 1,6 milliard de dinars.

L’afflux touristique provenant des marchés classiques, de l’Europe, a évolué de 24,4%, et celui provenant du marché du Maghreb a marqué une hausse de 4,6%.

L’année 2025 sera une année exceptionnelle et nous enregistrons des Chiffres performants, a indiqué Haloui, estimant que cette année sera marquée par l’arrivée de près de 11 millions de touristes. C’est un objectif réalisable, a-t-il souligné.

A cet égard, il a rappelé que l’année 2024 était également une bonne saison touristique, avec un nombre des touristes qui a dépassé les 10 millions 260 mille visiteurs.

Et d’ajouter que plusieurs mesures et actions ont été mises en place pour atteindre cet objectif, et ce dans le cadre de la stratégie du ministère qui s’appuie sur 6 axes relatifs à la diversification, à la numérisation, à la pérennité, à la qualité, à la formation et au tourisme intérieur.

Pour ce faire, l’action est focalisée sur le renforcement de l’image de la destination touristique tunisienne, la diversification du produit touristique et le développement du tourisme durable.

Il s’agit également de simplifier les procédures, de promouvoir l’investissement dans le secteur, et la qualité des services dans les unités hôtelières, de renforcer et de valoriser le tourisme intérieur, d’axer sur la communication, la promotion numérique et sur la modernisation des moyens d’actions ainsi que de consolider le volume d’investissements, ayant une haute valeur ajoutée.

Pour la promotion de la destination tunisienne, nous avons participé aux plusieurs salons touristiques afin de renforcer la présence et l’image tunisienne, auprès des marchés européens, voisins, arabe, et même les marchés lointains, a soutenu Mohamed Mehdi Haloui .

Le responsable a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les différents ministères, étant donné que le secteur touristique est un secteur transversal, qui concerne plusieurs départements et structures, citant à cet égard, les ministères de l’Intérieur, de l’environnement (notamment en ce qui concerne la propreté des plages) , du Transport ( faciliter l’accès aux marchés ) , de la santé ( préservation des règles sanitaires) , et de l’agriculture.

Cette coordination étroite ne manquera pas d’assurer une saison touristique dans de bonnes conditions et de satisfaire les besoins du touriste, a -t-il insisté.

Et de poursuivre que pour assurer la qualité des services touristiques, nous avons effectué, depuis le début de l’année, près de 1500 opérations de contrôle (des piscines, alimentation, les services d’hébergement, les agences de voyage …), rappelant que le nombre des contrôleurs s’élève à près de 102 contrôleurs répartis entre la Direction centrale et les commissariats régionaux au tourisme.

Les sanctions infligées aux contrevenants peuvent porter sur la dégradation du classement ou même la fermeture de l’hôtel, si le dysfonctionnement constaté est à même de causer un danger pour les clients, a fait savoir le responsable, précisant que, la réouverture de l’établissement demeure possible, si le contrevenant règle sa situation.

Actuellement, nous comptons plus de 800 établissements hôteliers, dont 670 qui sont opérationnels, a noté Haloui.

Le produit intérieur brut direct (PIBDT) de l’industrie touristique tunisienne s’établit à 7,3 milliards de dinars et sa contribution au PIB national atteindrait 4,9 %, selon les principaux résultats qui ressortent de la compilation du Compte Satellite du Tourisme (CST) de la Tunisie pour la nouvelle année de référence 2023, conformément à la norme internationale dans ce domaine, publiés par l’Institut national de la statistique (INS).