Le ministère de l’Environnement vient de lancer un concours destinés aux journalistes, créateurs de contenus et étudiants en journalisme pour les associer aux efforts de sensibilisation à la nécessité de sauvegarder et de dépolluer la lagune de Bizerte et les écosystèmes humides dans la région, et ce, dans le cadre du programme “Ecopact”.

Une journée d’information destinée aux médias a été organisée, dans ce cadre, à Bizerte, le 28 avril 2025, sur la thématique “Les médias partenaires d’EcoPact pour une transition écologique dans la région de la lagune de Bizerte”.

En effet, la lagune de Bizerte qui s’étale sur une superficie de 120km2, est un écosystème d’une grande richesse en Tunisie. Toutefois, il fait face à des défis environnementaux majeurs tels que la pollution, l’urbanisation croissante et la surexploitation de ses ressources naturelles.

Pour préserver cet écosystème vital, le programme EcoPact, d’un coût global de l’ordre de 90 millions d’euros (cofinancé par l’UE), met en œuvre des initiatives durables et des solutions concrètes visant à éliminer les principales sources de déchets urbains et industriels et les émissions atmosphériques polluantes qui contaminent le lac de Bizerte.

Le programme vise également à améliorer les conditions sanitaires et environnementales de près de 400 000 habitants vivant à proximité des sources de pollution, à garantir une production industrielle durable des 3 grandes entreprises nationales et plus de 20 entreprises publiques et privées, à favoriser l’accès à l’assainissement pour 10 000 personnes des zones urbaines et 26 000 des zones rurales.

Il s’agit aussi de développer des activités et des opportunités d’emplois à l’échelle locale dans les domaines des eaux usées, de la gestion des déchets, de la pêche et de l’agriculture et de renforcer le savoir-faire des acteurs, ainsi que du potentiel d’initiatives des ONG locales.