Le livre numérique tunisien destiné aux usagers des bibliothèques publiques régionales est au cœur d’un futur projet de partenariat public/privé.

Ce projet de lecture en ligne proposé par la jeune plateforme de lecture en ligne dédié au livre tunisien «Clik2Read », a été dévoilé par le Directeur Général et cofondateur de Clik2Read, Mourad Boubaker.

Pour un accès équitable au livre

Dans une brève rencontre avec l’agence, jeudi, au stand de la plateforme à la 39ème édition de la Foire internationale du livre tunisien (FILT), le cofondateur de la Plateforme a présenté les grandes lignes d'”un projet qui répond aux Objectifs de Développement Durable (ODD)”, adoptés par les Nations Unies, en 2015, auxquels la Tunisie est pleinement adhérée.

Selon le site des Nations Unies, « le programme de développement durable, adopté par les États membres de l’ONU, comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique d’ici à 2030 ».

Il a souligné que ce projet est dans une phase préliminaire. “Une proposition a été présentée auprès de la Direction générale du Livre, au ministère des Affaires Culturelles, en vue d’établir une collaboration public/privé et permettre un accès équitable des jeunes générations au livre”.

Concrètement, le projet vise l’instauration d’un partenariat qui couvre toutes les bibliothèques publiques en Tunisie à travers la mise à disposition des usagers d’un code d’accès qui leur permettra de bénéficier d’un service de lecture en ligne. Ce service devra contribuer à élargir les collections et les copies de livres proposées pour les usagers des bibliothèques publiques.

Selon Boubaker, l’avantage de ce projet est qu’il offre la possibilité de lire la même copie d’un livre en même temps par tous les jeunes lecteurs qui le souhaitent, sans être obligés à attendre le tour pour que les copies, en version papier, en possession de chaque bibliothèque soient disponibles.

L’idée de ce projet est de “démocratiser davantage l’accès à tous les livres dans ces bibliothèques publiques”, en offrant un service de lecture en ligne sans aucune restrictions ni contraintes. L’accès à la plateforme permettra aux lecteurs de feuilleter leurs livres préférés et à chacun de créer sa propre bibliothèque, le tout en ligne.

La lecture et les bibliothèques publiques sont, depuis des années, au coeur des priorités nationales et à travers une série de programmes dirigés par le ministère des Affaires Culturelles visant la restructuration du secteur et la mise en place de nouveaux outils de travail au profit des conservateurs des bibliothèques.

Selon des données officielles publiées en 2017 par la Direction de la lecture publique au ministère des Affaires Culturelles, les Bibliothèques publiques en Tunisie fournissent uniquement un livre pour chaque 1,49 citoyen”. “Les copies de livres acquises et distribuées dans ces institutions demeurent en deçà du nombre escompté, avec un nombre total estimé à 7 millions 601 mille 203 livres, soit l’équivalent d’un livre pour chaque 1,49 citoyen. En parallèle, le budget alloué aux bibliothèques publiques ne dépassait pas les 3 milliards de dinars », indiquent ces données dévoilées lors d’un séminaire, à Hammamet, des conservateurs des bibliothèques publiques nationales placé sous le thème “La lecture publique: réalité et défis”.

La lecture en ligne est un futur projet prometteur qui devra contribuer à satisfaire la demande et les attentes grandissante du lectorat qui fréquent les bibliothèques publiques et enrichir la collection livresque de ces institutions.

2200 livres en ligne, une quarantaine d’éditeurs partenaires

Lancée en 2023 dans le cadre de la Foire nationale du livre tunisien, la plateforme Clik2Read œuvre en vue de se positionner sur le marché local du livre numérique, avec l’ambition de se trouver vers d’autres marchés du livre en dehors du pays.

Mourad Boubaker est revenu sur les débuts de la plateforme, créée en 2022 et labélisée start-up en 2023, disant qu’elle est « l’unique dédiée au livre numérique tunisien ».

Diplômé en finances à l’Institut Supérieur de Gestion, il a pris la relève dans l’entreprise familiale spécialisée dans l’impression. De l’imprimerie classique, et après l’élargissement de l’imprimerie à travers la création de la société MIP Livrel, en partenariat avec Sami Meksi, il s’est dirigé vers le livre digital. Les cofondateurs de “Clik2Read ont rassemblé autour d’eux dans ce projet pionnier une équipe d’ingénieurs tunisiens pour la mise en ligne des livres.

La plateforme présente des livres d’auteurs tunisiens dans le cadre des contrats signés avec une quarantaine de maisons d’édition locales en vertus desquels ils sont tenus de fournir toutes les autorisations nécessaires de la part des auteurs des livres mis en ligne”. Des éditeurs comme Arabesques, Sud Editions, Sotumedia et Arcadia Editions sont parmi les partenaires de la plateforme qui verra prochainement l’adhésion de Nirvana Editions.

Une sélection de 2200 livres en arabe, en français et en anglais, et dans divers genres littéraires est mise en ligne. Les genres proposés ciblent un lectorat appartenant à différentes tranches d’âge avec des prix 30% moins chers que ceux des livres en papier qui sont vendus en bibliothèque et via des plateformes en ligne.

La lecture digitale, un service largement en avance en Occident, est en phase de rentrer dans les habitudes.

La circulation du livre numérique exige une loi qui protège les droits d’auteurs.