Une journée d’étude intitulée “La musique andalouse… mémoire culturelle et créativité” se tiendra demain vendredi 2 mai 2025 au parc Bir Belhassen à l’Ariana.

Organisé dans le cadre de la 34ème édition du Mois du patrimoine sous le thème “Patrimoine et art… mémoire de la civilisation”, cet événement est le fruit d’une collaboration entre le commissariat régional des affaires culturelles de l’Ariana, la municipalité de l’Ariana et le conservatoire régional de musique et de danse de l’Ariana.

Le programme comprendra plusieurs interventions académiques portant notamment sur les Morisques et le patrimoine musical tunisien, les liens entre la musique classique maghrébine et andalouse, la contribution de l’institut Rachidia à l’enseignement musical en Tunisie, ainsi qu’une nouvelle perspective historique sur la scène musicale tunisienne.

Cette journée vise à mettre en lumière l’héritage andalou et son influence sur la création artistique contemporaine.