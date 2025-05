Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré aujourd’hui, mercredi, au siège du département, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que la rencontre a été l’occasion de souligner la solidité des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis plus de deux siècles, tout en réaffirmant la volonté de les renforcer davantage sur la base du respect mutuel et de l’intérêt commun, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’économie, des échanges commerciaux ainsi que de la coopération dans les secteurs académique, de la recherche scientifique et de la technologie.