L’initiative GreenTECH Tunisie visant à soutenir les startups et PME innovantes opérant dans les domaines de la transition écologique et de l’économie circulaire a été lancée, mercredi, à Tunis, lors d’une cérémonie organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Ce projet, implémenté par la CDC en partenariat avec Smart Capital, vise, selon un communiqué de la Caisse, à soutenir le développement de solutions innovantes dans le secteur de la transition écologique, en facilitant l’accès au financement pour les startups et PME tunisiennes actives dans des domaines clés notamment les énergies renouvelables, la mobilité durable, l’écoconstruction, le recyclage, la gestion de l’eau ou encore l’agriculture durable.

Il s’inscrit dans une stratégie nationale de transformation écologique vers une économie verte et résiliente au changement climatique. Il met à disposition deux instruments de financement novateurs à savoir l’instrument VAIR (Venture Acceleration for Impact and Resilience), un financement hybride (70% subvention / 30% avance remboursable) pour les startups en phase d’idéation afin de développer la preuve de concept (POC); et l’instrument MAIR (Market Access for Impact and Resilience), une avance remboursable pour appuyer la mise sur le marché des solutions développées par les startups en phase de MVP (phase du lancement d’un produit sur le marché).

Lors de la cérémonie, la Directrice Générale de la CDC, Nejia Gharbi, a insisté sur « l’importance de structurer un cadre de financement adapté aux besoins des startups Greentech, véritable levier pour un développement durable et résilient, qui vient appuyer le programme de financement et d’appui des startups et PME Innovantes »,

De son côté, le DG de Smart Capital, Tarak Triki a déclaré « notre mission est d’accélérer la croissance de ces startups et de favoriser leurs passages de l’idée au marché, tout en maximisant leur impact environnemental ».

La Directrice Générale du CITET, Kmaira Ben Jannet, a mis l’accent sur le fait que « l’Initiative Greentech représente un dispositif innovant et prometteur pour accompagner les startups et PMEs engagées dans la transition écologique illustrant un engagement collectif pour une Tunisie plus verte, plus résiliente et plus inclusive ».

Parmi les résultats attendus de cette initiative, le financement de 32 startups en phase d’idéation, l’accompagnement de 10 startups et PME en phase de mise sur le marché ainsi que la création et le maintien d’environ 300 emplois directs dans le secteur de la Greentech. Une attention particulière sera portée à la dimension genre, ainsi qu’à la dimension régionale avec au moins 30 % des projets financés portés ou co-portés par des femmes et 30% opérant en régions.

L’initiative GreenTECH Tunisie s’inscrit dans la dynamique du projet Greenov’i, financée par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.