Tunis : le Théâtre National lance une masterclass avec l’Académie russe GITIS

Dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de formation artistique avec des institutions spécialisées, le Théâtre National Tunisien (TNT) et l’Ecole Pratique des Métiers du Théâtre ont lancé hier, à l’auditorium du Palais du Théâtre Halfaouine, un programme de masterclass, dans le cadre d’une collaboration avec l’Académie Russe des Arts du Théâtre GITIS.

Composante complémentaire au cursus de formation, ce cycle d’ateliers de cinq jours est animé par des professeurs et spécialistes russes issus de la prestigieuse Académie GITIS. Fondée en 1876, GITIS est la plus ancienne école d’arts dramatiques de Russie, réputée pour l’excellence de ses programmes et son rayonnement international.

Cette collaboration ambitionne notamment de permettre aux apprenants de l’école pratique des métiers du théâtre et de l’Institut supérieur d’art dramatique de Tunis (ISAD), de s’ouvrir aux méthodes pédagogiques contemporaines, de stimuler leur créativité, de faciliter les parcours de formation à l’étranger à travers la participation à des résidences artistiques et d’encourager la coproduction artistique entre les deux institutions.

Parmi les intervenantes russes qui animeront ces ateliers figurent Anna Trifonova, professeure d’art dramatique et de mise en scène, enseignante à GITIS depuis 1997, Maria Gavyrko, cheffe de chœur spécialisée en chant lyrique, collaboratrice à de nombreuses productions d’opéra en Russie et à l’international, enseignante à GITIS depuis 2007, Irina Galibina, professeure de mise en scène, comédienne de théâtre et de cinéma, plusieurs fois primée pour ses performances artistiques.

Cette initiative, informe le TNT, menée avec le soutien de la Maison Russe en Tunisie, marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les expériences théâtrales tunisienne et russe, tout en consolidant les liens culturels et artistiques entre les deux pays.