Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit l’AS Saint-Étienne ce samedi 26 avril à 17h au Stade de la Meinau. Une rencontre cruciale pour les deux clubs, mais pour des objectifs bien différents.

Les Strasbourgeois, actuellement 7es avec 51 points, restent en course pour une qualification européenne, voire une place sur le podium, à seulement trois longueurs. Ils restent cependant sur deux matchs nuls contre Monaco (0-0) et Nice (2-2), et auront à cœur de renouer avec la victoire à domicile.

En face, Saint-Étienne lutte pour son maintien. Relégables à la 17e place avec 27 points, les Verts abordent cette rencontre gonflés à bloc après leur succès précieux dans le derby contre l’OL (2-1). Il leur faudra confirmer pour espérer sortir de la zone rouge dans ce sprint final.

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1, ce samedi à 17h00.