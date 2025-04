Une série de projets dans le secteur de l’eau potable est en cours de réalisation dans le gouvernorat de Tozeur, portant sur le renforcement des ressources en eau, le renouvellement des réseaux, et l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée.

Parmi les initiatives les plus importantes, figure le projet d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée à Deguech et El Hamma du Jérid, inscrit dans la deuxième phase du programme national d’amélioration de la qualité de l’eau potable dans le sud du pays, selon le chef du district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Ahmed Sassi.

Ce projet comprend deux volets, le premier, consiste à renforcer les ressources en eau à travers le forage, l’électrification et l’équipement d’un puits profond, une étape désormais parachevée et mise en exploitation.

Le second volet concerne la réalisation d’une station de dessalement d’eau potable d’une capacité de 1000 m3/jour, actuellement en phase d’appel d’offres, avec un financement alloué de 20 millions de dinars.

D’autres projets visant à renforcer les ressources hydrauliques sont également en cours dans différentes zones du gouvernorat, avec des taux d’avancement variés. Parmi eux, le projet de renforcement de l’approvisionnement en eau à El Hamma du Jérid par le forage, l’équipement et l’électrification d’un puits profond (El Hamma 1), d’un coût de 1,5 million de dinars.

La région de Chebika (délégation de Tamaghza) bénéficie également d’un projet de renforcement des ressources en eau, impliquant le forage, l’équipement et l’électrification d’un puits profond, avec un financement de 150 mille dinars, a indiqué la même source, notant que les travaux devraient démarrer début juin 2025.

Afin d’améliorer l’approvisionnement dans les zones élevées de la ville de Nefta, la construction d’un réservoir semi-enterré d’une capacité de 1 000 m³ est en cours, ainsi que d’une station de pompage, avec un taux d’avancement avoisinant les 40%.

A cet effet, Sassi a noté que le système hydraulique du gouvernorat de Tozeur ne souffre actuellement pas d’un manque de ressources, étant principalement basé sur des puits profonds. Cependant, la majorité des problèmes proviennent des coupures d’électricité ou de la fréquence élevée des fuites et des cassures. Il a également fait remarquer que la dette des abonnés envers la SONEDE dans la région s’élève à 10 millions de dinars.