Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, au siège du département le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, qui effectue une visite en Tunisie.

Cette rencontre a porté sur les perspectives de coopération entre la Tunisie et l’OMPI et les moyens de soutenir les efforts de la Tunisie pour intégrer le système de propriété intellectuelle, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, Nafti s’est félicité de l’évolution positive et continue des liens entre la Tunisie et l’organisation onusienne, dans le cadre des projets de partenariat et de soutien technique entre les deux parties, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à développer le système de la propriété intellectuelle, prévue par la Constitution.

Il a souligné la nécessité de diversifier cette coopération de manière à servir les priorités du développement natianal et à renforcer l’innovation et la création dans divers domaines.

A ce propos, il a salué la contribution de l’OMPI dans la mise en place d’une stratégie nationale pour la propriété intellectuelle, mettant l’accent sur l’importance de la coopération entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Académie de l’OMPI.

De son côté, le directeur général de l’OMPI a fait part de la disposition de cette organisation à continuer d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses projets nationaux en lien avec la propriété intellectuelle et à faciliter son accès aux plateformes et aux services numériques proposés par l’OMPI.