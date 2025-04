Météo du jour : nuages et légère hausse des températures en Tunisie

Le ciel tunisien sera passagèrement nuageux ce lundi 22 avril, avec des passages plus denses attendus en matinée sur les régions côtières du Nord-Ouest. Ces nuages pourront s’accompagner de faibles pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du nord, relativement fort sur les côtes et les hauteurs, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée localement, avant de devenir moutonneuse.

Côté températures, une légère hausse est prévue. Les maximales atteindront entre 18 et 23°C au Nord et au Centre, environ 16°C sur les hauteurs ouest, et entre 23 et 27°C dans le reste du pays.